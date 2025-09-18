ドル買い反応、新規失業保険申請件数の減少とフィラデルフィア連銀指数は大幅改善で＝ＮＹ為替



新規失業保険とフィラデルフィア連銀指数の改善を受けて、ドルが買われている。ドル円は147.62付近に本日の高値を更新。ユーロドルは1.1800付近、ポンドドルは1.3600付近へと下押しされている。



米新規失業保険申請件数は２３．１万件と前回の２６．４万件から減少した。市場予想は２４．０万件だった。また、９月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は２３．２と前回の－０．３および市場予想１．７を大幅に上回った。出荷が大幅増したことが寄与。



USD/JPY 147.53 EUR/USD 1.1807 GBP/USD 1.3604

