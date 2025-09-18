※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われた草太は夫婦関係の破綻に追い込まれますが、実際の裏切り相手は藤枝でした。退去を迫られた芹は、藤枝からの同棲要求を避けながら物件探しに奔走。一方、草太は転職が決まり、妻は恩人・葉山から「妻以上に大切な人はいない」と語っていた夫の本音を聞き、前向きな気持ちを取り戻します。やがて芹はアパートを契約したことを藤枝に報告しますが、再び迫られ、ついに「気持ち悪い！」と拒絶します。帰宅後に元夫に媚びてみた芹でしたが、「痛い女」「心底縁を切りたい」と突き放されます。さらに元夫は仕事の成功を匂わせ、芹は絶句するのでした。



■あれほど拒絶したのにまだ連絡がくる…

■もう少し我慢するべきだった…■元夫を待ち伏せしていた藤枝が暴挙に…!?あれほど藤枝を拒絶したにもかかわらず、相変わらず続く連絡に芹はうんざりしていました。そして同時に、元夫をあっさりと手放してしまった自分の判断を心底悔やみます。もう少し辛抱していれば、自分が何よりも望んでいた“お金”を手にできたかもしれないのに――。一方その頃、芹に拒絶された藤枝は怒りを募らせ、その矛先を元夫へと向けます。「芹が自分を突き放したのは元夫の仕業だ」と思い込み、ついには直接対決を仕掛けようと待ち伏せまでしていたのです…。(スズ)