俳優の白石麻衣さん（33）が18日、自身がアンバサダーを務めるアパレルブランドのイベントに登場。変えてよかったことや新しく挑戦してみたい料理を明かしました。

ブランドが新しく生まれ変わったことにちなみ、“変えてよかったなと思ったこと”を聞かれた白石さんは、フリップで“炊飯器”と回答。お米が好きだと話し、「実家から送られてきたり、お誕生日プレゼントで現場からお米をいただいたことが最近あったので、おいしいお米をいただいたので、炊飯器もそろそろ年数的にも変えようかなって思って」と買い替えたきっかけを語りました。

実際購入してみて感動したそうで、「色んなモードが付いていて、米の種類に合った炊き方とかあって。より粒立っておいしいお米をいただくようになったので、炊飯器やっぱり大事なのかなって。変えてよかったなと思います」と笑顔で話しました。

また、司会者から料理上手と紹介された白石さんは、新しく挑戦してみたい料理を聞かれると、「最近気になってるのは、カレーをスパイスから作ってみたいなと思って。なかなかスパイスから作るカレーっていうのを今まで作ったことなかったので、結構自分好みのスパイスとか色々入れて、自分好みのカレーとか作れたらいいなって思ってます」と明かしました。

白石さんが登場したのは『SUIT SQUARE アンバサダー就任&新CM発表会』です。