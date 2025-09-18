TWICEのデビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が、10月24日より全国ロードショーされることが決定した。

2015年10月20日にデビューしたTWICEは、ナヨン、ジョンヨン、モモ、サナ、ジヒョ、ミナ、ダヒョン、チェヨン、ツウィによる9人組ガールズグループ。デビュー曲「Like OOH-AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2,000万枚を突破している。さらに2024年3月には13thミニアルバム『With YOU-th』が米国のメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得し、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させた。

なぜ彼女たちは、独自の存在として輝き続けることができたのか。本作では、家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン「ONCE」との深い結びつきを描き出す。さらに、6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据える彼女たちの現在進行形の姿を、メンバーの素顔とともに4つのパートで追いかける。

あわせて公開されたメインビジュアルには、冬の澄んだ青空の下、お揃いのスタジャンに身を包んだメンバー9人が、仲睦まじく身を寄せ合う姿が切り取られている。10年の歳月を共に歩んできたからこそ見せられる、リラックスした飾らない笑顔。その温かな雰囲気は、常に彼女たちの物語の中心にいたファン「ONCE」へのメッセージのようでもあり、グループの揺るぎない絆の深さを物語っている。

さらにメンバーからコメントも到着。「いつもたくさんの愛を送ってくださるONCEの皆さんに感謝の気持ちを込めて、一生懸命準備しましたので、ぜひご期待ください」と、ファン＝「ONCE」への想いがこもった作品に仕上がっている様子をうかがわせている。

【コメント】ONCE（＝ファン）の皆さん、こんにちは。TWICEです。私たちTWICEの10周年を記念する、スペシャルなドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が公開されることになりました！今回の映画には、私たち9人の様々な姿や、ONCEの皆さんと共に過ごしてきた瞬間をたくさん詰め込みました。いつもたくさんの愛を送ってくださるONCEの皆さんに感謝の気持ちを込めて、一生懸命準備しましたので、ぜひご期待ください。私たちTWICEはこれからも走り続けていきます。それでは、TWICEの10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』でお会いしましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）