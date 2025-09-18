シンプルだけどこなれる！【無印良品】大人が真似したい！「ワンツーコーデ」

ワンツーコーデのシャレ見えを狙うなら、選ぶアイテムやスタイリングにこだわって手抜きに見せない“こなれ感”を演出したいところ。そんなとき頼りになるのが【無印良品】のアイテム。今回はスタッフの@mujistaff.daimyoさんの着こなしを参考に、シンプルでもこなれるスタイリング術を学びます！

5分袖ブラウスで上手に秋モードへシフト

秋の気配を感じはじめたら、まずは袖丈で季節感を取り入れてみて。リヨセル混の5分袖ブラウスなら、軽やかさがありながらも腕の露出を減らして秋ムードへスイッチできます。やや落ち感のあるドルマンスリーブのデザインが、コーデに大人っぽいニュアンスもプラス。スモーキーブルーのシャツにブラックのパンツを合わせれば、知的で洗練された印象に。首元のボタンを外して抜け感をプラスし、アクセサリーを添えるのもポイント。

定番ボーダーTは“ブラウン”を選んでトレンド感UP

ボーダーロンTは、カジュアルの王道でとにかく楽ちんに過ごせそう。メンズならではのゆるめのシルエットと長めの丈感が、大人女性にうれしい安心ポイントです。トレンドの“ブラウン”を選べば、今年らしくアップデートできそう。小物で華やかな色を差せば、ワンランク上の旬顔コーデが完成します。

