　18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円高の4万5500円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては196.57円高。出来高は6388枚となっている。

　TOPIX先物期近は3154.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.37ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45500　　　　　+280　　　　6388
日経225mini 　　　　　　 45505　　　　　+295　　　 95199
TOPIX先物 　　　　　　　3154.5　　　　　 +11　　　　6113
JPX日経400先物　　　　　 28375　　　　　 +95　　　　 658
グロース指数先物　　　　　 756　　　　　　+1　　　　 166
東証REIT指数先物　　売買不成立

