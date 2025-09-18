日経225先物：18日22時＝280円高、4万5500円
18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円高の4万5500円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては196.57円高。出来高は6388枚となっている。
TOPIX先物期近は3154.5ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.37ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45500 +280 6388
日経225mini 45505 +295 95199
TOPIX先物 3154.5 +11 6113
JPX日経400先物 28375 +95 658
グロース指数先物 756 +1 166
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
