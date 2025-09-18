東京世界陸上第6日

陸上の世界選手権東京大会第6日が18日、国立競技場で行われた。男子200メートル準決勝に、4連覇を狙うノア・ライルズ（米国）が登場。今季世界最速となる19秒51（追い風1.0メートル）で3組1着となり、19日の決勝に進出した。

これまでスタート前のコールで、日本のアニメのポーズを決めてきたライルズ。陸上ファンやアニメファンが注目する中、この日は膝を曲げて腰を落として右の拳を地面につけた。ワンピースの主人公ルフィがパワーアップする時に見せる「ギア2」ポーズだ。

連覇を狙った100メートルは銅メダル。200メートル予選は19秒99で、準決勝はポーズと同様にさらにギアを上げた。序盤から加速すると、ライバルを圧倒。今季世界最速の19秒51で、2組のレベル（ジャマイカ）の19秒78も上回った。

王者のハイレベルなタイムに、国立の観衆だけでなくXも騒然となった。

「準決勝で19秒51て」

「ライルズの200mは譲らない感がスゲェ」

「え？流したやろ？19秒51！？」

「ライルズとレベルの決勝での激突楽しみすぎる」

「レベルが大本命だと思ったけど、このタイム見たら一騎討ちだな」

「ライルズ、レベル、テボゴで史上最高の決勝になるんじゃね？」

「何でここで19.51出してくるんだよ笑」

ライルズに続く全体2位はレベルで、3位はベドナレク。19日の決勝が俄然、楽しみになってきた。



（THE ANSWER編集部）