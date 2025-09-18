¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡EXILE MAKIDAI¡Ö2026Ç¯¤Ï¡ÈLDHÂçÈ¢¿ä¤·¡É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡LDH¤ÎÁÏ¶ÈµÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë9·î18Æü¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿SPECIAL EVENT¤¬³«ºÅ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤Î¾ðÊó¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLDH¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Âç½¸¹ç¡ª
¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤Ä¤Í¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢6Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖLDH PERFECT YEAR¡×¡£LDH¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤¿LDHÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¤À¤¬¡¢Á°²ó2020Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤êÀË¤·¤¯¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¼«½Í¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î»þ¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Îº®Íð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÌ¥±¥ó¥Á¡ÊEXILE¡Ë¡£º£²ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖTHE RAMPAGE ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡×¡ÖLIL LEAGUE ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¡×¡ÖEXILE B HAPPY ¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡×¡ÖHiGH¡õLOW 10th ANNIVERSARY YEAR¡×¡ÖBATTLE OF TOKYO ±Ç²è¾å±é¡õ²Æ¤Ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡×¡Ö·àÃÄ EXILE¸ø±é 2026Ç¯11·îÅìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ¾å±é·èÄê¡×¡Ö¡ØLDH Girls EXPO¡Ù2026Ç¯²Æ³«ºÅ·èÄê¡×¡ÖEXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥ê¥ê¡¼¥¹¡×¡ÖLINE ¥ä¥Õ¡¼¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤òÌ³¤á¤¿¾®¿¹È»¡ÊGENERATIONS¡Ë¤¤¤ï¤¯¡Ö¤Þ¤À¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¤¸¤¯MC¤òÌ³¤á¤¿¿Ø¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¤Ï¡ÖPERFECT YEAR¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤ÇÍèÇ¯¤Î1Ç¯´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ðÊó¤â¡¢º£¸åÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£MAKIDAI¡ÊEXILE¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡È¿ä¤·¡É¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤ì¤À¤±¤ÎÆ±»Ö¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¡ÈLDHÂçÈ¢¿ä¤·¡É¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Þ¤ë¤´¤È¿ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤è¤êNAOTO¡¢¾®ÎÓÄ¾¸Ê¡£GENERATIONS¤è¤êÃæÌ³ÍµÂÀ¡£THE RAMPAGE¤è¤êÀîÂ¼°íÇÏ¡£FANTASTICS¤è¤êÀ¤³¦¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡£BALLISTIK BOYZ¤è¤ê¿¼ËÙÌ¤Íè¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡£PSYCHIC FEVER¤è¤ê¾®ÇÈÄÅ»Ö¡¢ÃæÀ¾Ìº²í¡£LIL LEAGUE¤è¤ê´ä¾ëÀ±Æá¡¢ÆñÇÈÊË¶õ¡£KID PHENOMENON¤è¤êÉ×¾¾·ò²ð¡¢»³ËÜ¸÷ÂÁ¡£THE JET BOY BANGERZ¤è¤êSHOW¡¢YUHI¡£WOLF HOWL HARMONY¤è¤êRYOJI¡¢HIROTO¡£·àÃÄEXILE¤è¤êÀÄÌøæÆ¡¢º´Æ£´²ÂÀ¡£f5ve¤è¤êKAEDE¡¢RUI¡£Girls2¤è¤êÄá²°Èþºé¡¢É©ÅÄÌ¤½íÈþ¡£Lucky2¤è¤êÈæ²ÅÍ¥ÏÂ¡¢º´Æ£ÛÙÆà¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
