お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が17日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。武田真一アナウンサー（58）の高級私物に驚いた。

15日に埼玉・ベルーナドームで行われたシンガーソングライターで俳優の福山雅治の35周年記念ライブにて、日本テレビ系情報番組「DayDay.」のMC陣である山里、武田真一アナ、黒田みゆアナもステージ上に登場。「万有引力」をコラボパフォーマンスした。

そのステージに向けて、武田アナはなんと「この日のためにギターを購入していた」という。しかもそのギターは、前日のリハーサルで福山本人が驚くほどの代物だったといい、すかさず山里は「いいギターなんじゃないですか？」と値段を追及。だが、武田アナは「もにょもにょして全然教えてくれなかった」と明かした。

そこで山里は直接「ギター好きな人だったらわかるんじゃないかなと思って。福山さんに“兄貴〜これ、ナンボなんでやんすか？”って聞いて。“いや、それは言えないけどね”って言われても“いくらぐらいなんですか？”」と食い下がったという。

すると「（福山が）“金額を言ってしまうのはあれだから…高級外車1台分ぐらいですよ”って教えてくれた」と回想。

これ聞いて、山里は「（武田アナは）“DayDay.、いくらでやってんすか？”って。そんな差がついてる感じのギャラなのかな？」と思わず口にしてしまったことを話していた。