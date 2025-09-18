GLEATは18日、「G PROWRESTLING Ver.94」(CITY HALL & GALLERY GOTANDA)を開催。メインイベントの“GLEATvsEvolution”の団体対抗戦の6人タッグマッチは、MICHIKOがZONESに勝利。試合後にシングルマッチを要求した。

7月の新宿大会から“団体対抗戦”が開戦。Evolution2連勝で迎えた団体対抗戦第3戦は、6人タッグマッチで“GLEAT”T-Hawk、愛鷹亮、MICHIKO組VS“Evolution”諏訪魔、石川修司、ZONES組で激突した。

試合はパワーで勝るEvolutionが有利に試合を進めたが、最後はMICHIKOがツームストンドライバーでZONESから勝利。GLEATが1勝を取り返した。

試合後にはMICHIKOが「ZONES、お前にサシで勝たないと意味がねぇんだよ！お前にトドメを刺すのはこの私だ！」とZONESとのシングルマッチを要求した。

バックステージでもMICHIKOは「ZONES必ずシングルをやりましょう！アンタからシングルで勝たないとこの気持ちが収まらない。待ってますよ」とメッセージを送った。

《10.9後楽園ホール大会でT-HawkVS青木真也のシングルマッチ決定》今大会の休憩前に10.9後楽園大会の追加対戦カードとしてT-HawkVS青木真也のシングルマッチが発表された。メインイベント終了後にT-Hawkは「いろんな面で劣ると思う。でもアンタに1つだけ絶対に勝てるもんを持ってるから」と手を3つ叩いた。「楽しみにしてるぜ！」とメッセージを送った。