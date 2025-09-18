◇セ・リーグ 中日4―7DeNA（2025年9月18日 バンテリンD）

たった1シーンに、3時間を超える試合のすべてが凝縮されていた。中日2点リードで迎えた5回の守備。先発・涌井は2死を簡単に取りながら、蝦名に右前打、桑原に四球を与え、ピンチに立った。この場面で横浜高の後輩、筒香を打席に迎える。カウント1―1からの甘いスライダーは危険すぎた。右翼席へ突き刺さる逆転3ラン。続くビシエドに右前打を浴びたところで、39歳のベテラン右腕にタオルが投入された。

「言ったんだけどな、一発だけは絶対に打たれるなよって。山井（投手コーチ）にも（マウンドへ）行かせたんだけどね…」

振り返る井上監督の声にも力がない。6回には中継ぎ陣が決定的な3点を献上し3連敗。借金は今季最多の16にまで膨れ上がった。

「今日だって、適当にやるって気持ちが選手、そしてオレにだってあるわけがない。何かうまく歯車がかみ合ってない感じ」

指揮官は現状のもどかしさをこう表現した。19日のヤクルト戦に敗れ、巨人が勝てば、CSの可能性が完全消滅。5年連続のBクラスが決まってしまう。

「残り9試合か。しっかり最後までやらせたいと思います」

最後までファイティングポーズを崩さず、井上監督は会見を締めた。