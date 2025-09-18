◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 3-2 日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクは首位攻防となる日本ハム戦に臨み、8回に打線がつながり逆転勝利を飾りました。

ソフトバンクの先発は、今季12勝をマークしている大関友久投手。ところが2回に満塁のピンチを招くと押し出し四球で先制点を献上。すると同点に追いついてもらった直後の3回にも、ノーアウト1、2塁の状況を背負い、ここで早くも降板します。

その後、2番手の松本晴投手が3回のピンチを無失点でしのぎますが、4回には野村佑希選手にタイムリーを浴び1-2と1点を勝ち越されます。

打線は2回以降、相手先発の北山亘基投手の前に苦戦。しかし8回には1アウトから栗原陵矢選手が3番手の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手から値千金の同点7号ソロを放つと、その後も満塁のチャンスをつくり、川瀬晃選手が4番手の田中正義投手から押し出し四球を選び、勝ち越しに成功しました。

9回は守護神・杉山一樹投手がマウンドへ上がり、3者凡退でしっかり救援。1点差の熱戦となった上位直接対決を制し、優勝マジックを「7」としました。