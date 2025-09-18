◇セ・リーグ 巨人0―5ヤクルト（2025年9月18日 神宮）

西武、巨人などで活躍した清原和博氏（58）が18日、ヤクルト―巨人24回戦（神宮）を生中継したBSフジで巨人時代の後輩、元木大介氏（53）とともにダブル解説を務め、今年5月にソフトバンクから巨人に加入した新たなロマン砲、リチャード内野手（26）にエールを送った。

2回にリチャードがこの日最初の打席に入ると、「いやぁ〜久々にね、見ててやっぱわくわくするようなバッター出てきましたね」とコメント。

リチャードは前日17日に行われたヤクルト戦（神宮）では2回に相手先発右腕・奥川から11号2ラン。高々と舞い上がる滞空時間の長い一発を左翼ポール際に叩き込んでいたが、この日の試合前時点で打率.216ということについてアナウンサーから問われると「まだ伸びしろがたくさんあるんでね、頑張ってほしいですね」と優しい視点に立ってエールを送った。

確実性を上げるためにリチャードはどうすればいいのか。これについて聞かれた清原氏は「自分の打てる球をしっかりと打つということですね。そういうことによって、打ち損じをしないっていうことがやっぱり大事になってきますね」と話していた。