◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）

巨人・森田駿哉投手が先発としては自己最短の３回４失点ＫＯで４敗目を喫した。神宮では５回途中６失点だった８月２０日に続く自身２連敗。初回から失点するなど被安打６、２四球の内容に「立ち上がりから苦しいことが多かった。粘りきれなかったのはすごくチームに申し訳ないなと思っています」と下を向いた。

２回は先頭・山田に逆球の直球を左翼席へと運ばれ「インコースを狙って、いききれなかった。失投だと思います」と悔しがった。「やっぱり高いと打たれますし、実際打たれているボールは高かった。何か（他に）できることがあったんじゃないかなって。すごく大事な立ち上がりで点を取られて、その後もピンチだったので、なかなか野手にいいリズムをつくれなかった」と猛省した。

杉内俊哉投手チーフコーチは「攻撃陣に流れを持ってこられなかった」と左腕の投球を振り返り、次週も先発するかを問われると「来週はないですもんね試合が。ちょっとその辺は相談しながら決めます」と話した。翌週は２３日に広島戦（マツダ）、２６、２７日にＤｅＮＡ戦（横浜）、２８日にヤクルト戦（神宮）が予定されている。