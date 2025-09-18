今年４月に第２子を出産したフリーの新井恵理那アナウンサーが、親子で休日を満喫する様子を公開した。

１８日までにインスタグラムで「はりきって裁縫したジョニージョースター風のパンツとヘアバンドを息子に纏わせ、意気揚々と向かったジョジョワールド ところが！ お昼過ぎに行ったら整理券は無くなってしまっていましたノバァァーーーーン 連休に行くんじゃなかった 入り口でしっかりジョジョ立ちをきめてくれた息子に救われました」とつづり、ジョジョ立ちを決める息子との２ショットを披露した。

「予定変更で、水族館に行ってイルカショーを楽しむことに こちらも賑わっていましたが、１時間前からスタンバイすれば席で見られます！笑 ちいさなイルカとともにサメに挑んでいった息子よ…」と記し、イルカショーを楽しむ様子をアップした。

この投稿にファンからは「親子でアニメ楽しめるのは非常に良いですね」「息子さんのポーズがかわいいすぎる」「家族のおでかけとえりなちゃんの好きなものコラボ癒されます」などのコメントが寄せられている。