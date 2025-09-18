◆パ・リーグ ロッテ７―０楽天（１８日・ＺＯＺＯマリン）

楽天・岸孝之投手が先発し、８回１０５球を投げて１０安打７失点で完投も６敗目を喫した。

初回、先頭の西川に初球の１４２キロ直球を右前にはじき返されて、リズムを崩した。岡の左前打などで１死満塁のピンチを招くと、寺地に押し出し四球であっさりと１点を失った。なおも１死満塁で藤岡には２点二塁打。安田に右犠飛まで許して、初回に４失点した。

２回も立ち直れなかった。小川、西川の連打などで１死一、三塁で高部に右中間を破られて２点三塁打。続く山本には適時二塁打を打たれて３失点し、２回までに７失点と、最下位のロッテ打線にのみ込まれた。

３回以降は球を低めに集めて８回７失点完投も、あまりに痛すぎた序盤の乱調。試合後は「ストライクを取るのに苦労したというか全然、入らなかった。初回からあんなのでは、チームの勢いもなくなってしまう。仙台で勝ってきたのに、そういう勢いに水を差してしまって申し訳ないという気持ちです。たくさんのファンの方も応援してくださったのに、申し訳ないです」と肩を落とした。