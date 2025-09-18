「衝撃的なパーフェクトボディに目が離せませんっ…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー《大人の色香ダダ漏れグラビア》に大絶賛の声

「誘惑と危うさ」を融合したビジュアル

『「超刺激的な大迫力ボディが炸裂…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー《透けシャツ×極小マイクロビキニ》に拍手喝采』が大反響だった、中国の人気コスプレイヤー・菌烨takoがインスタグラムを更新した。

スマホ向け美少女RPG『チェイシング・カレイドライダー』に登場するキャラクター「ルーシー」の華麗なコスプレを披露。完璧な再現度でファンの度肝を抜き、SNSで大きな話題を呼んでいる。

写真から伝わるのは、鮮やかなマゼンタのドレスに身を包んだ妖艶な姿。大胆にカットの入ったドレスが、キャラクター特有の魅力を存分に表現している。

胸元のデザインと黒のレースグローブ、そしてチョーカーやチェーンの装飾が、ゲーム内のルーシーのクールで危険な雰囲気をリアルに再現。

片手にグラスを持ち、ベッドに散りばめられた赤い花びらや薔薇の演出は、ルーシーの持つ「誘惑と危うさ」の二面性を強調している。

SNSでは「完全にルーシーそのもの」「ゲームから飛び出してきたようだ」「妖艶すぎて目が離せない」と絶賛の声が多数。作品愛と高い再現度、そして彼女自身の魅力が合わさり、見る者を圧倒する仕上がりになっている。

この「ルーシー」コスプレは、菌烨takoの表現力と独自の演出が融合した、まさに“危険な美しさ”をまとった一枚。今後の新作にも期待が高まる。

