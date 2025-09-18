「ただのケチな人」夫への見方を変えてくれたママ友の一言【ママリ】

夫に家計のことで厳しく口を出されることを話したカモ田さん。するとクレ子さんはカモ田さんの気持ちを汲んでくれて、夫のことを「ただのケチな人だよ」とバッサリ。カモ田さんはずっと地元で友達も夫と同級生だったため、同じことを相談しても「贅沢な悩み」と言われるだけで…。

©tumutumuo

夫のことを相談してもわかってもらえず、「ぜいたくな悩み」だと言われると、それ以上相談することもできず、1人でモヤモヤを抱えるしかないものですよね。カモ田さんが話したがらなかったのも、そういう過去があったからなのかもしれません。



クレ子さんはカモ田さんの気持ちをわかってくれて、初めて夫を「ケチな人」だと言ってくれたので、カモ田さんは救われた気分になったのでしょう。



クレ子さんはもしかしていい人なのでは？と期待してしまいますが…。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）