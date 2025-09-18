お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が15日に公式noteを更新。自身が製作総指揮を務める、26年春公開の映画「えんとつ町のプペル 約束の時計台」が「アナと雪の女王2」の持つ記録を更新したと報告した。

西野は「『アナと雪の女王2』のムビチケ前売券の販売枚数が、『トイ・ストーリー4』が保持するムビチケ前売券(オンライン)の過去最高販売枚数、6万5642枚の記録を塗り替え、6万7910枚を記録し、歴代1位に輝いた」というニュース記事を引用。

「その『アナ雪2』の記録を抜いてみようと思って、毎日毎日コツコツと手売りを続けてみたところ、昨日の時点で『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』のムビチケ前売券の販売枚数が『アナ雪2』の記録を抜きました。現在のムビチケ前売券の販売枚数は【6万7953枚】です」と報告した。

西野はこの記録を達成するために「玄関プペル」というサービスを開始していた。「オンラインサロン『西野亮廣エンタメ研究所』のメンバー限定の現地サービスで、50枚以上のムビチケ（1枚1600円）をご購入いただいた方のご自宅や職場、お店などへ、僕自身が直接お届けに伺うというものです」と説明している。

「今回、しっかりとお見せできたと思うのですが『アナ雪2』の記録を抜く為の裏技なんてなくて、やったことはミュージカル『えんとつ町のプペル』の開演前&終演後の手売りと、あとは西野亮廣がご自宅やお店や会社まで直接配達に伺う『玄関プペル』ぐらい」とし「『ガタガタ言ってないで、足を使え。目の前にいる人に売れ。話はそれからだ』です」とメッセージを伝えていた。