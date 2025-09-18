アーティスト・タレントのあのさんが、自身のインスタグラムでファンからのプレゼントを纏った姿を投稿しています。



【写真を見る】【 あの 】ファンからのプレゼント纏って「アリガトウ」 アンニュイな笑みで「騙されないように」





あのさんは、濃い茶の生地にチャコールグレーの草花のパターンがプリントされ、腰にリボン調のベルトが施された、丸首に半袖ミニのワンピースドレスを着て、バッグを両手に提げ、足元は素足に草履というコーディネートで路上に佇む姿を投稿。「悪意に正義に騙されないように今日も笑ってるの」とテキストしているあのさんの表情は、少しアンニュイな笑みを浮かべています。









3枚目の写真では、少しうつむいたあのさんの顔と胸元に迫った姿を投稿。あのさんの胸元にはネックレスがかかっていて、あのさんは「ファンの女の子にもらった古着のワンピースとネックレスだョーアリガトウ」と感謝を綴っています。

あのさんは「/You&愛Heaven 恨み歪み 動じない」と、自身の持ち歌の歌詞もテキストしていて、自分とファンの両方を静かに鼓舞するような心情がうかがえます。

【担当：芸能情報ステーション】