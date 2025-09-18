【ラミー×ロッテ】発売60周年♡大人の冬限定チョコがついに登場
ロッテの洋酒チョコレート「ラミー」が発売60周年を迎え、冬季限定で「ラミー」と「バッカス」、さらに洋酒使用量20％アップの「カスタードケーキ＜バッカス仕立て＞個売り」が2025年10月7日(火)より全国で発売されます。ラムレーズンやコニャックを使用した本格的な味わいは、大人の贅沢なひとときにぴったりです。
ラミー60周年♡特製ラムレーズンの魅力
1965年の発売以来、多くのファンに愛され続ける「ラミー」。特製ラムレーズンと生チョコレートの絶妙なハーモニーが楽しめる大人向け洋酒チョコレートです。
3本入り、想定小売価格356円(税込)で、芳醇な香りとしっとりとした口どけは、冬のティータイムにも最適。
発売当時の「Rummy」を象徴するマゼンタピンクのパッケージも、ロングセラーの魅力を引き立てます。
バッカス＆カスタードケーキで洋酒感を堪能
バッカス
「バッカス」は、コニャックを使用した口どけまろやかなミルクチョコレートの10粒入り、想定小売価格356円(税込)。
カスタードケーキ＜バッカス仕立て＞
一方、「カスタードケーキ＜バッカス仕立て＞個売り」は洋酒使用量を20％アップ、コニャックの芳醇な香りとチョコカスタードクリームを閉じ込めた1個151円(税込)の商品です。
いずれも冬季限定で、贅沢な大人時間を演出します。
冬限定のラミー＆バッカスで贅沢なひとときを
ロッテの「ラミー」と「バッカス」、そして「カスタードケーキ＜バッカス仕立て＞個売り」は、大人の冬に欠かせない贅沢チョコレート。
ラムレーズンやコニャックの深みある風味は、ティータイムや自分へのご褒美にぴったり♡
2025年10月7日(火)より全国発売なので、この季節だけの特別な味わいをぜひ堪能してみてください♪