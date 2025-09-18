東日本出身者に聞いた「高校生に戻ったら志望したい大学」ランキング！ 2位「早稲田大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
社会に出てさまざまな経験を積んだ今だからこそ、学生時代には気づかなかった大学の魅力や、キャリアを見据えた新たな選択肢が見えてくることがあります。かつて憧れていた志望校とは異なる答えが浮かび上がる人も少なくないでしょう。
All About ニュース編集部では、東日本出身の10〜70代の男女160人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「いま高校生に戻るとしたら、志望したいと思う大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は東日本出身者160人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果】
回答者からは「野球をしていたため、東京六大学には多少の憧れがある」（40代男性／群馬県）、「地元を出たかったし、東京の有名大学に通ってみたかったから」（20代女性／青森県）、「頭が良いとされている大学へ進学したい」（40代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「もっとお勉強をすればよかったです」（40代女性／神奈川県）、「就職氷河期世代でろくな仕事をやって来なかったけど東大に行けば 一流企業に勤められると思うから」（40代男性／北海道）、「色々と戦略を立てる時間も楽しめそう」（40代女性／福島県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：早稲田大学／23票2位は「早稲田大学」でした。高校時代に憧れていたものの、当時は手が届かなかった大学として挙げる声が多く見られました。自由で多様性に富んだ校風の中で、充実したキャンパスライフを送りたいという思いがうかがえます。「もう一度挑戦できるなら」という気持ちが多くの票を集めたようです。
1位：東京大学／30票1位は「東京大学」でした。「日本一の大学」で学びたいという純粋な知的好奇心や、自分の限界に挑戦したいという声が目立ちました。それに加え、社会に出てから学歴の重要性を実感し、就職や将来のために後悔のない選択をしたいという、現実的な視点からの支持も集まる結果となりました。
