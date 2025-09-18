コスモスなど15万本の秋の花が彩る「夕焼け色の丘」へ！ 横浜・里山ガーデンフェスタの見どころ
よこはま動物園ズーラシア（横浜市旭区）に隣接する里山ガーデンでは、9月20日〜10月19日までガーデンネックレス横浜2025「秋の里山ガーデンフェスタ」を開催。今秋は「夕焼け色の丘」をテーマに、市内最大級1万平方メートルの大花壇を無料で公開します（画像は全て提供）。
横浜市は同フェアの成果を継承し、花と緑の文化を発信することを目的に「里山ガーデンフェスタ」を春と秋の年2回開催。市内最大級となる約1万平方メートルの大花壇を無料で公開しています。
里山ガーデンで使用している花苗の9割以上は横浜市内産。人気のコスモスは咲く時期が異なる品種を植えてあるので、期間中、何度訪れても異なる風景に出会えそうです。
正面入口広場で来場者を迎えるウエルカムガーデンでは、花々にハロウィンの飾りを加え、秋の訪れを演出します。また、花々と一緒に記念撮影ができるガーデンベンチのフォトスポットが新たに設置されます。
あわせて、2027年に横浜市で開催される「GREEN×EXPO 2027」のPRとして、フォトスポットの設置やポスター、展示なども実施。開催に向けての機運を高めます。
また、花にまつわるワークショップも開催。10月3日と4日に行われる「ハギレを使ったお花づくりワークショップ」では、洋服を作る過程で使われなかった布を再利用し、枯れない布のお花を制作します。時間は10:30〜15:00で、当日会場で受付します。有料（数に限りがあります）。
このほか、期間中の木、土、日、祝日（各日10:00〜15:00）は、市民ボランティアによる里山ガーデンのガイドが実施されます。
正面入口広場やウエルカムガーデンでは、地産地消の軽食やスイーツ、ドリンクのキッチンカーが日替わりで出店。花・みどり・環境に関する展示や物販も行われます。
里山ガーデン内に掲示されている4カ所のスタンプを集めると、平日限定でズーラシア入園料5割引きなどのサービスが受けられます。詳しくは公式Webサイトをご覧ください。
「秋の里山ガーデンフェスタ」情報
場所：里山ガーデン（よこはま動物園ズーラシア隣接・横浜市旭区上白根町1425-4）
期間：2025年9月20日〜10月19日
時間：9:30〜16:00
入場料：無料
アクセス：JR横浜線・市営地下鉄「中山」駅、相鉄線「鶴ケ峰」「三ツ境」駅からバス
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
