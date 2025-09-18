パソコンの画面が時々急に真っ暗になる……放置しておいて大丈夫？【パソコンのプロが回答】
パソコンの画面を使用中、急に画面が真っ暗になってしまった……。このような場合、どういった原因が考えられるのでしょうか。
「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が解説します。
（今回の質問）
パソコンの画面が時々急に真っ暗になります。すぐ回復するのですが、放置でよいですか？
（回答）
理由は大きく分けて、「ハードウェア」「ソフトウェア」どちらかの問題です。急にその症状になった場合はソフトウェアの問題のことが多く、アップデートなどいくつかの対策で改善する可能性が高いです。
どういうことなのか、以下で詳しく解説します。
【表】パソコンは何年で買い替え？ 家電の寿命一覧
ノートパソコンのディスプレイでこのような現象が起こる場合、内部の電気回路の問題で発生することは少ないので、ソフトウェア関連の問題と推定されます。一方で、外付けディスプレイの場合は、まず、ケーブルやディスプレイを変更しても同じ現象が起こるか確認しましょう。それでも改善しない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性が高いです。
特にGPU関連を活用している何らかのソフトの影響が考えられます。例えばWebブラウザはハードウェアアクセラレーション機能などがあり、GPUを活用しています。このハードウェアアクセラレーションなどの機能を切ってみることも有効かもしれません。
しかし、設定変更を行っている最中に思いがけない問題が発生することもあります。心配な人は、メーカーサポートに相談するのも1つの手だということを頭に入れておきましょう。
この記事の執筆者：
上倉 賢
ノートパソコンを中心にパーソナルコンピューティングに関する国内外での取材、記事執筆をインターネット黎明期の1990年代から行っています。雑誌、新聞などのメディアへの記事執筆、各種協力なども行っています。
(文:上倉 賢)
多くの場合はソフトウェアの問題画面が暗くなってしまうというとき、多くの場合、ディスプレイ関連のデバイスドライバやOSなどのソフトウェア上の問題と推定されます。通常、暗くなることはないので、気づいた時点で対応しておきましょう。
ノートパソコンのディスプレイでこのような現象が起こる場合、内部の電気回路の問題で発生することは少ないので、ソフトウェア関連の問題と推定されます。一方で、外付けディスプレイの場合は、まず、ケーブルやディスプレイを変更しても同じ現象が起こるか確認しましょう。それでも改善しない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性が高いです。
まずはアップデートで対策をソフトウェアの問題と推定できた場合、まずは関連ソフトなどのアップデートを行います。OSやディスプレイ関連のアップデートは定期的に提供されているので、これらのアップデートから行いましょう。さらに、使用しているソフトのアップデートもします。これで変わらない場合は、ディスプレイ関連やGPUなどの設定を確認しましょう。各種設定をデフォルトに戻す、違う設定にして様子を見るなど確認すべきポイントは多くありますが、これで変わらない場合は他のソフトが影響している場合があります。
特にGPU関連を活用している何らかのソフトの影響が考えられます。例えばWebブラウザはハードウェアアクセラレーション機能などがあり、GPUを活用しています。このハードウェアアクセラレーションなどの機能を切ってみることも有効かもしれません。
メーカーサポートに相談するのも1つの手これらで改善しない場合は、関連ソフトなどのキャッシュを削除する、いったんアンインストールしてインストールし直すなどいくつか提案が上げられます。また、そもそもソフト側にバグが発生しており、それらのバグが改善されない限り状況が変わらないことも。何らかのタイミングで症状が発生した場合は、それ以前の古いバージョンをインストールしてダウングレードするという方法も有効かもしれません。
しかし、設定変更を行っている最中に思いがけない問題が発生することもあります。心配な人は、メーカーサポートに相談するのも1つの手だということを頭に入れておきましょう。
