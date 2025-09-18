メルカリで「売れやすい」と感じる商品ランキング！ 2位「ゲーム・おもちゃ・グッズ」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年8月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、メルカリに関するアンケートを実施しました。その中から、「メルカリで売れやすいと感じる商品カテゴリ」ランキングの結果をご紹介します。
さらに、調査で判明した結果について「All About」フリマアプリガイドの川崎さちえさんに解説してもらいました。
回答者からは「トレカは交換やメルカリで欲しいものを手に入れる人が多いから」（30代女性／福岡県）、「旬の作品や人気キャラであれば、数分で売れることもあるから」（20代女性／東京都）、「推し活などが活発になっているので、グッズ系は売れると思う」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
洋服やアクセサリー、バッグなど、トレンドに左右されやすい一方で、状態が良ければ安く購入したいというニーズが多く、出品後すぐに売れるケースも少なくありません。サイズやブランドによっては高額取引も期待できます。
回答者からは「ユニクロやGUなどの普段使いの商品が売れやすくてありがたいです」（30代女性／東京都）、「若いころに着ていた服がY2Kファッションとして再流行しているため」（50代女性／静岡県）、「ファッションアイテムで特に人気のあるブランド品はすぐに売れると感じています」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
▼川崎さちえさんのコメント
ユーザーの中にはトレンドを上手にキャッチしファッションを楽しむ人が多く、流行のアイテムが売れやすい傾向があります。とはいえ、トレンドに左右されない定番アイテムも一定の人気があります。
また、人気ブランドでずっと変わらないデザインのものなども、出品すると売れやすいでしょう。ファッションアイテムは季節がとても重要ですから、「季節はずれ」にならないように出品していきたいですね。
ゲームやおもちゃ・グッズに関しても、トレーディングカードを筆頭に人気が高い印象。ただし、限定品などは想像を超えるほどの高値になることがあるため、話題となっている転売問題を引き起こさないよう出品・購入ともに注意が必要です。
グッズは、推し活の効果もあり、アニメやアイドルのグッズの取引は活況といえるでしょう。ガチャやランダム商品の場合、「何が出るかわからないならメルカリで買おう」という考えも根付いているように思います。これには賛否両論あるのでしょうが、賢く推し活をしているとも言えるのかもしれません。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の解説者：川崎 さちえ
ネットオークション歴19年、フリマアプリ歴9年。NHK『あさイチ』をはじめとした多数の情報番組に出演し、経験に基づいた実践型のフリマアプリやオークションの魅力を伝えている。
(文:All About ニュース編集部)
