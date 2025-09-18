「久しぶりクルマと会った」とろサーモン久保田、芸人たちとのレアショット！「お笑いの将来は明るい」
お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶさんは9月18日、自身のInstagramを更新。人気芸人たちとのレアショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】とろサーモン久保田＆令和ロマンくるまら人気芸人が集合！
ファンからは「めちゃくちゃ楽しそう」「なんて素晴らしい会なんですか」「最高の空間すぎ」「雑用係でいいから、参加したい」「お笑いの将来は明るい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「最高の空間すぎ」久保田さんは「デパ地下で用意した食べ物 わずか数分でペロリ」とつづり、5枚の写真を投稿。令和ロマンの高比良くるまさんやオズワルドの伊藤俊介さん、ニューヨークの嶋佐和也さんなど、人気芸人が集まりパーティーを開いたようです。久保田さんは「久しぶりクルマと会った。加工したのかてくらい顔でかかった」と、高比良さんと再会した印象をつづっています。
過去には令和ロマンとのスリーショットを公開1月7日には「仕事はじめは化け物2匹だ」とつづり、令和ロマンとのスリーショットを公開した久保田さん。もしかすると、高比良さんと会ったのはこの時以来かもしれません。今後の投稿にも期待したいですね。
