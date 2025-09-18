¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Û¾®ÀôÇÀÁê¡¢£²£°Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¡¡°ÛÎã¤ÎÅÚÍËÆü¡¢µÄ°÷¡Ö¤ª¤Î¤º¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤Ï£±£¹Æü¤ËÁªÂÐËÜÉôÈ¯Â¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£°Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£½ÐÇÏ¸õÊäÍ½Äê¼Ô£µ¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÃÙ¤¤²ñ¸«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÂ¾£´¸õÊä¤Î¼çÄ¥¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤«¤éÀ¯ºö¤òÎý¤Ã¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤¹¡×¡Ê¾®Àô»á»Ù»ýµÄ°÷¡Ë¤È¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀïÎ¬¤¬¤Î¤¾¤¯¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï£±£¸Æü¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤È¹ñ²ñÆâ¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÎòÂå¼óÁê¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ò²ó¤ê¡¢½ÐÇÏ°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÇÏ²ñ¸«¤ÎÍ½Äê¤¬°ÛÎã¤ÎÅÚÍËÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¾®Àô»á¤Î¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶î¤±°ú¤¤Ï´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¤¢¤ëµÄ°÷¤Ï¡ÖÎòÂå¼óÁê¤éÅÞ½ÅÄÃ¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÀè¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢»Ù±ç¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¡£ÊÌ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ö½µËö¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¾®Àô»á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤â¤¯¤í¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
