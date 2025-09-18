◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―７阪神（１７日・マツダスタジアム）

広島は、阪神との今季最終戦を飾れず、同カードは今季２度目の６連敗で終えた。先発・高が、３回無死二塁から森下に２ランを浴びた。６回以降に登板したリリーフ陣も総崩れ。打線は“難敵”大竹に対し、３点を追う５回に中村奨、ファビアンの連続適時打で１点差に詰め寄るのが精いっぱいだった。大竹にマツダ通算１２戦で１０勝目（１敗）を献上。今季の阪神戦は０３年以来２２年ぶりのワーストタイの１９敗（６勝）。負け越し１３は球団ワーストの屈辱となった。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―先発の高投手は立ち上がりからリズムをつくれなかった

「最初ちょっと真っすぐが、いつもより球威がないのかなと感じたけど。まあ、相手も登板を重ねるごとにやっぱりいろいろ研究してくる。そこをまた乗り越えていってもらいたいと思います」

―打線も５回に追い上げは見せたが、勢いに乗れなかった

「そうやね。２ランホームランで先制されて、相手（投手陣）に楽なピッチング、余裕を持ってピッチングをされた」

―阪神との今季最終戦だった

「そうやね。全ての面において、力の差を感じさせれたシーズンだった」

―若い選手も強いチームとの対戦を経験しながら成長を

「そこは一朝一夕にはいかないから。やっぱり自分が我慢してやっていくしかないと思います」