元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが、海外の温泉での入浴ショットを披露した。

宇賀アナは１８日までに自身のインスタグラムを更新。「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック ブルーラグーンは、本当に青くて 国籍も人種も異なる人々が一緒に温泉に浸かって、乾杯したりおしゃべりしたり、温かく平和な場所でした。ということで、今回一緒に旅をしてくれたのは、サウナ界の女神・みさとちゃん ＠ｍｉｓａｔｏｓｈｉｍｉｚｕ３５」と記し、１６歳差婚が話題となったお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄の妻で女優の清水みさとと、アイスランドの温泉に、顔に泥パックをして入っている写真などをアップ。

「毎日何時間も車を走らせながら色んな話をして、毎日何度も湯に浸かりサウナに入り、毎日雨に打たれ風に吹かれ虹を見て、とにかく濃厚な時間を過ごした もちろんしっかり取材もしました」「好奇心と冒険心を失わなければ、もっと優しくなれるし、誰とでも手を繋げる。そう信じて、旅を続けていきたいなぁ…」とつづった。

この投稿には、「セクシーですね」「人生で一度行ってみたい場所のひとつ！！ 羨ましいです」「素敵な投稿 癒されます」「鉄拳さんと小梅さんではないですよね」「泥パック可愛いです」などのコメントが寄せられた。