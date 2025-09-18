第1子を妊娠中の女優の高畑充希（33）が18日、都内で「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場した。

カルティエは象徴である「パンテール」をテーマとしたアニメを制作。高畑は1933年にカルティエ初の女性クリエイティブディレクターとして着任したジャンヌ・トゥーサンの声優、エンディング曲の歌唱を担当した。

アニメで描かれている自由な精神や個としての強さ、美を見極める力について共感する部分を聞かれると「当時はもう少しパワフルに働く女性が少し珍しい時代だったのかなと思う。自分のアイデアをもとに失敗を恐れず新たなところに飛び込んでいる姿、最初の1人になる力強さは、私も怖がらずに飛び込める人でいたいと思うので、共感というか”こうあれたらいいな”って思います」と理想を語った。

総額1億5000万円超えのジュエリーを身につけて登壇。「輝きすぎていてどうしようという感じ」と語り、「今回はパンテールがメインでつけさせていただいた。ジャンヌ・トゥーサンの象徴のようなパンテールを、役をやらせていただいて身につけさせていただくのはすごく光栄だなと思います」とジュエリーの持つ力を感じていた。