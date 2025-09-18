俳優の石田ゆり子さん（55）が、ジュエリーブランド・ポメラートが開催する『ポメラート、ヘルムート・ニュートン＆1980年代』展のテープカットセレモニーにスペシャルゲストとして出席。80年代の思い出を語りました。

本展は、写真家ヘルムート・ニュートンのモノクロ作品と、ポメラートが1980年代に打ち出したチェーンやカラージェムストーンといったシグネチャーピースなどが展示されます。

一足早く会場を見た石田さんは、「1980年代は10代だったのですが、その時の力強い華やかな時代を思い出しました」とコメント。

そして、80年代に影響を受けた映画や音楽については、「80年代は私にとってティーンエージャーの時代で、スピルバーグ監督の全盛期でしたので『E.T.』などに影響を受けました。『フラッシュダンス』や『フットルース』とか、みんなが華やかに元気に踊っているというイメージもあります。10代の自分より、ずっと大人ですごくパワフルな方々が周りにたくさんいて、すごい時代だったなと感じています」と語りました。

さらに、80年代に熱中していたことについて、「私はずっと水泳選手だったので、水泳をやっていました。16歳、17歳でデビューしてからはなんとか芸能界になじもうと必死で、いつも本を読んだり映画を見たりしていました」と明かしました。