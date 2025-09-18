「渡辺は特別だ」「上田は最高の調子だ」ファン・ペルシー監督が語るフェイエ日本代表コンビへの信頼
オランダ・エールディビジで日本代表コンビが躍動を続けている。フェイエノールトのDF渡辺剛は開幕5試合連続でフル出場し、失点数はわずか1。FW上田綺世は開幕5試合にして5ゴール目を挙げた。17日の第3節・シッタート戦でも渡辺と上田の活躍で、2-0と攻守ともに充実したスコアで終えた。
シッタート戦では前半40分にFW上田綺世が先制ゴールを挙げた。これで開幕5試合で5ゴール。得点ランク首位タイに立ち、絶好調を維持する。さらに後半28分にMFアイメン・スリティが追加点を挙げ、フェイエノールトは2点差に広げた。残り時間を渡辺とDFアネル・アフメドジッチを中心に完封。開幕5試合でたった1失点のみと堅守を築いている。
オランダ専門紙『VI』によると、試合後のロビン・ファン・ペルシー監督は完封したCB陣を称賛。「まるで20年間一緒にプレーしてきたみたいだ」と笑みを浮かべた。渡辺とコンビを組むアネル・アフメドジッチの2人はともに今シーズンからフェイエノールトに加入。だが、ここまで5試合で失点数は1と高い守備力を発揮する。
「多くのチャンスを作りつつ、逃したこともある。それでもチャンスは掴んだ。これはわれわれがうまくやれているということ。5試合で1失点だ」
「彼ら(渡辺とアフメドジッチ)は地上戦が本当に上手く、空中戦も信じられないほど強い。デュエルへのアプローチも実にクリーンだ。渡辺がボールを奪う場面を見ていたが、すべてが美しく、クリーンに展開される。それが本当に特別なんだ。彼らはダイレクトディフェンスを得意とする、非常に優れたDFだ。今日もすばらしいプレーを見せてくれた」
またオランダメディア『FR12』では、アフメドジッチが渡辺を称賛する。「すべて渡辺のおかげだ。彼とプレーするのはとても楽だ。優れたDFで、連係も非常にスムーズだ」
指揮官は上田の活躍にも目を細める。『FR12』で、ファン・ペルシー監督は「上田は最高の調子だ」と語った。
「私がここに来てから、彼は長い間本当に良い状態だ。アルネ(スロット監督)も当時言っていたが、彼が成長し、向上していることがわかる」
「彼はまさに守備の原動力だ。彼のプレッシャーとインテンシティのおかげで、ボールを奪い返すことがよくある。それは彼のおかげだ。ピッチを駆け抜ける回数も増え、デュエルの強度も増している。そうすれば、ゴールが生まれるのは当然だ」
5 games, 5 goals.— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 18, 2025
5試合5発。#feyfor pic.twitter.com/5hC4QWi2Xw