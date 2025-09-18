【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】

料理時間ハンデマッチがバージョンアップ！

スタジオを飛び出し、実際のスーパーで買い出しを行う！

岡村率いる“凡人シェフ軍団”は予算1万円で持ち時間が75分、

一方、“鉄人シェフ”はたったの1,000円で持ち時間30分という究極のハンデマッチ！！

料理のテーマは“オムハヤシ”。

ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？

【凡人シェフ軍団】

岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）

【鉄人シェフ】

中村和成シェフ

【ゴチになります26 第17戦】

ゲストは伊野尾慧さん＆桜田ひよりさん！

テーマは“お家で快適に過ごそうリビ充ゴチ”

大人気家具が続々！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】BEACHEND CAFE

【住所】神奈川県三浦市南下浦町菊名1089-18

【電話番号】046-854-4484

【営業時間】

【平日】11：00〜20：30

ランチ 11：00〜15：00（グランドメニューも含む）

【⼟・⽇・祝】8：00〜20：30

モーニング 8：00〜11：00

ランチ 11：00〜15：00（グランドメニューも含む）

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】火曜日

【アクセス】



・京急久里浜線 三浦海岸駅 より海沿いに徒歩25分

・京浜急行バス 海34・海35の「高抜」停留所より徒歩1分

【お店紹介】

豊かな自然に育まれた旬の食材が揃う三浦の地産地消フレンチを、オーシャンビューで頂ける。

温暖な気候に育まれた三浦野菜やマグロ、鯖、金目鯛など海の幸をはじめとした地場の食材を使用したカジュアルフレンチをぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：2万3000円

自腹額：22万8900円 桜田ひより 食事代支払い

おみや：2万2400円 桜田ひより おみや代支払い

1位小芝風花（＋2400円）2万5400円2位岡村隆史（＋2700円）2万5700円3位増田貴久（＋3500円）2万6500円4位伊野尾慧（＋4500円）2万7500円5位高橋文哉（＋5600円）2万8600円6位白石麻衣（＋6300円）2万9300円7位せいや（＋9500円）3万2500円最下位桜田ひより（＋10400円）3万3400円

