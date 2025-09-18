奈良ドリーマーズの今季ユニフォームデザインが決定！

V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の奈良ドリーマーズが17日（水）、2025-26シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

1stユニフォームには深みのあるダークグリーンを採用。右肩に集まる透かし柄は“上昇”を意味し、この柄には水面に広がる波紋のように一体となる“チーム力”を表現している。2ndユニフォームには黒色を採用し、1stユニフォームとは異なるデザインに。奈良を拠点とするチームらしく、矢を放つように突き進む『矢絣（やがすり）』と、途切れることなく続く波を表す『青海波（せいがいは）』という和柄を透かしで使用している。

また、新ユニフォームのデザイン発表と同時にオーセンティックユニフォームの販売も17日（水）から開始している。

2024-25シーズンのVリーグ男子では、レギュラーシーズンを7勝21敗と負け越し西地区で8位、全体の最終順位では14位という結果で終わった奈良。2025-26シーズンは新ユニフォームで心機一転、さらなる高みを目指す奈良の挑戦が始まる。