「お値段以上で衝撃すぎる！」【しまむら】で見つけた♡「優秀ベスト・ジレ」

おしゃれでお財布に優しい商品が揃う【しまむら】で、「お値段以上で衝撃すぎる！ 」と驚きのアイテムが販売中との情報をゲット。今回は、シンプルなコーデを一気に格上げしてくれそうな「優秀ベスト・ジレ」をご紹介します。羽織るだけでこなれ感たっぷりなスタイルが完成しそうなので、レイヤードスタイルが気になるこれからの季節に大活躍するかも。

甘さ × 抜け感で大人に似合う淡色ベスト

【しまむら】「JQDシャーリングベスト」\1,089（税込）

華やかなシャーリングデザインが目を引く淡色ベスト。キャミやTシャツにレイヤードすることでトップスに立体感を与え、シンプルながらも華やかな印象にしてくれそうです。柔らかそうな素材で、同色の透かし編みスカートとの相性も抜群。締め色としてベージュの小物をチョイスし、足元にはボリュームサンダルを合わせて。甘さの中に程よい抜け感をプラスすることで、淡色ならではの大人の余裕と洗練された雰囲気が引き立ちます。インフルエンサーの@minamii.__さんも「\990とは思えない可愛さが衝撃すぎる」とコメントしています（\990は税別価格）。

インナー次第でがらっと印象チェンジ

シャーリングベストを主役に、黒のインナーとタイトスカートと合わせたモノトーンコーデ。シャーリングデザインで甘さを添えつつ、スカートのシャープなシルエットとカラーが全体を引き締めています。幅広いカラーと合わせやすい淡色ベストはインナーを変えるだけで印象をがらっとチェンジでき、着こなしのバリエーションが豊富なのが嬉しいポイントです。

こっくり秋色で季節感たっぷり

【しまむら】「EC*MRKロングジレ」\1,969（税込）

軽やかな生地感、直線的なシルエットが縦ラインを強調し、スタイルアップを叶えてくれそうなので、スッキリ見えの期待できるジレ。フロントのボタンデザインが上品さを演出し、シンプルながらも存在感のある一枚に仕上がっています。秋っぽい落ち着いたベージュカラーのジレとをブラウンのボトムスやバッグと合わせれば、季節感たっぷりのこなれコーデが完成。

レースの甘さとスッキリジレで大人の余裕

大人女性におすすめしたい、甘さとすっきり見えの絶妙バランスが叶いそうなジレコーデ。ベースは繊細なレースワンピースでフェミニンさたっぷりに。そこへジレを羽織ることですっきりと落ち着いた雰囲気になり、全体が大人っぽくシャープにまとまりそうです。フロントのボタンはあえて開けたままで、抜け感をプラスするのがおすすめ。デイリーはもちろんちょっとした食事会にも使えそうな、大人の余裕を感じさせる着こなしです。

