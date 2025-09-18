中日は１８日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に４―７で敗れて３連敗。ＤｅＮＡとの今季対戦成績は８勝１７敗と９つの負け越しで確定した。

中日は１点を追う３回二死二塁から上林が右前適時打。「打ったボールはストレートです。先制されてしまったのでまずは追いつくことができて良かったです」という上林のタイムリーで同点とすると続く細川も左前打を放ち一、二塁。ここで「打ったボールはスライダーかな。一瞬ファウルかと思ったけれど なんとかラインの内側に入ってくれて良かったよ」というボスラーのライトフェンス直撃の２点適時二塁打が飛び出して３―１と勝ち越しに成功した。

だが中日先発・涌井は５回二死からヒットと死球で一、二塁のピンチ。ここで筒香に１３９キロのスライダーを完璧に捉えられると打球は右翼席へ一直線。あとアウト１つで勝ち投手の権利を得るというところで痛恨の逆転３ランを許し、この回途中で降板した。

６回には２番手・藤嶋が一死二、三塁から石田の二ゴロの間に三塁走者の生還を許して３―５。３番手・マルテも桑原、筒香に連続適時打を浴びて３―７とリードを広げられた。

７回一死三塁から岡林の二ゴロで１点を返したものの反撃もここまで。天敵・ＤｅＮＡとの最終戦でも意地を見せることはできず、借金は今季ワーストの「１６」に膨れ上がった。