キズ、会員限定ライブ＜JP:PARASITE TOKYO＞開催決定
キズが、11月30日に川崎 CLUB CITTA’で＜キズ BLOG MAGAZINE 限定「JP:PARASITE TOKYO」＞を開催することを発表した。
今回はキズ OFFICIAL BLOG MAGAZINEメンバー限定のライブ。大規模な公演を重ねてきた彼らをライブハウスで見ることが出来る機会だ。
本公演は12月10日に発売される1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』の収録曲 「JP:PARASITE」を冠した公演でもあり、まさに必見の公演となりそうだ。
さらに、本公演のオープニングアクトを、キズの来夢が主宰するレーベル『DAMAGE』に所属のsugarが務めるとのこと。
＜キズ BLOG MAGAZINE 限定「JP:PARASITE TOKYO」＞
2025年11月30日(日) 川崎 CLUB CITTA’
[開場 / 開演]
16:00 / 17:00
[出演]
キズ / O.A. sugar
[チケット]
スタンディング 前売 ￥6,500 (諸経費込 / D別)
※本公演はキズ OFFICIAL BLOG MAGAZINE(コヨミ)メンバーのみご参加いただけます。
【ブログマガジン会員1次先行】
受付期間：9月16日(火)12:00〜9月22日(月)23:59
入金期間：9月26日(金)12:00〜9月29日(月)23:59
・TicketTown
※ご登録の各ブログマガジンにつき、おひとり様1回2枚までのお申し込みとなります。
【ブログマガジン会員2次先行】
受付期間：9月30日(火)12:00〜10月6日(月)23:59
入金期間：10月10日(金)12:00〜10月13日(月)
・TicketTown ※入金期間：〜10月13日(月)23:59
・イープラス ※入金期間：〜10月13日(月)21:00
※ご登録の各ブログマガジンにつき、おひとり様1回2枚までのお申し込みとなります。
≪キズ OFFICIAL BLOG MAGAZINE≫
・来夢「人外」
・reiki「空洞」
・ユエ「人間賛歌」
・きょうのすけ「ボク☆参上！」
※各申込受付期間内にブログマガジン会員登録が完了し、サイトにログイン可能な方がお申し込みいただけます。
1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』
2025.12.10 RELEASE
【完全生産限定盤A】DMGD-046/047 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)
映像特典：Music Video Collection (新作＆旧作)
仕様：特殊パッケージ仕様
【完全生産限定盤B】DMGD-048/049 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)
映像特典：Documentary Footage
仕様：特殊パッケージ仕様
【通常盤】DMGD-050 [CD] ￥3,850 (tax in)
ボーナストラック：「銃声」(Re-recording Ver.)
発売元：DAMAGE
【GALAXY BROAD SHOP限定特典付】予約受付中
https://www.galaxybroadshop.com/products/dmgd-046-48-50
＜キズ LIVE TOUR 2026＞
https://ki-zu.com/schedule/
2026年1月10日(土) 川崎 CLUB CITTA’
2026年1月17日(土) 新潟 NEXS
2026年1月25日(日) 名古屋 DIAMOND HALL
2026年2月1日(日) 仙台 darwin
2026年2月15日(日) 柏 PALOOZA
2026年2月21日(土) 福岡 BEAT STATION
2026年2月23日(月・祝) 宮崎 FLOOR
2026年3月21日(土) 大阪 GORILLA HALL
2026年4月19日(日) KT Zepp Yokohama
※詳細後日解禁
