サバシスター、ツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞ゲスト第二弾発表にKANA-BOONとMaki
サバシスターが10月23日の東京・渋谷 Spotify O-EAST公演を皮切りに自身最大規模の全国ツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞を開催する。同ツアーのゲストバンド第二弾が発表となった。
先ごろ発表された第一弾に続いて、第二弾としてアナウンスされたのは、KANA-BOONとMakiだ。ゲストバンドは今後も追加発表される。
■＜サバシスター JUST PUNK ROCK TOUR＞
▼2025年
10月23日(木) 渋谷 Spotify O-EAST
w/ 氣志團
10月29日(水) 大阪 GORILLA HALL
w/ TBA
10月30日(木) 静岡 Live House浜松 窓枠
w/ TBA
11月04日(火) 札幌 PENNY LANE24
w/ THE FOREVER YOUNG
11月05日(水) 旭川 CASINO DRIVE
w/ THE FOREVER YOUNG
11月09日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE
w/ THE BOYS&GIRLS
11月10日(月) 秋田 Club SWINDLE
w/ THE BOYS&GIRLS
11月12日(水) 郡山 Hip Shot Japan
w/ Dizzy Sunfist
11月27日(木) 長野 CLUB JUNK BOX
w/ ジ・エンプティ
11月29日(土) 金沢 EIGHT HALL
w/ カライドスコープ
11月30日(日) 福井 CHOP
w/ ジ・エンプティ
12月08日(月) 水戸 LIGHT HOUSE
w/ KANA-BOON
12月12日(金) 高松 DIME
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12月15日(月) 米子 AZTiC laughs
w/ HERO COMPLEX
12月16日(火) 岡山 YEBISU YA PRO
w/ HERO COMPLEX
12月18日(木) 京都 MUSE
w/ TBA
▼2026年
1月21日(水) 神戸 VARIT.
w/ Maki
1月22日(木) 周南 RISING HALL
w/ Maki
1月24日(土) 鹿児島 CAPARVO HALL
w/ TBA
1月25日(日) 熊本 B.9 V1
w/ TBA
1月27日(火) 長崎 DRUM Be-7
w/ TBA
1月28日(水) 大分 DRUM Be-0
w/ TBA
1月30日(金) 松山 WstudioRED
w/ TBA
2月08日(日) 静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA
w/ TBA
2月15日(日) 沖縄 桜坂セントラル
w/ TBA
2月22日(日) 台湾 SUB LIVE
w/ 調整中
