新作キタ、キターー！！【3COINSの美容グッズ】こりゃまた人気の予感♡

季節の変わり目になり、アップデートするのは服や小物だけじゃなく、美容グッズに目を向けてみるのもありかも。気軽に美容グッズを試したい人は【3COINS（スリーコインズ）】の新作アイテムをチェックしてみて。毎日のメイクが楽になりそうなツールや、全身に使える美容家電など、頼れるアイテムが揃っています。 今回は、今すぐ取り入れたくなる美容グッズをお届け。

温度調節可能な充電式カーラー

【3COINS】「挟むホットアイラッシュカーラー／and us」\1,100（税込）

熱によって、上向きカールのまつげを作ってくれるのが、こちら。力が均一に行きわたるハサミ型の形状が特徴です。繰り返し使える充電式で、温度は、50℃・60℃・65℃と切り替え可能な3段階。電源ボタンを長押しすると、赤い温熱パッドが約30秒で白に変色し、設定温度に達したことを知らせてくれる仕様になっています。

繊細なまつげメイクを叶える使い分けブラシ

【3COINS】「シリコンホットアイラッシュカーラー／and us」\1,320（税込）

ブラシ部分がシリコン素材で安心して使えそうなアイラッシュカーラー。公式サイトによると、先端は、下まつ毛や目尻など細かい部分用の「ポイントカールブラシ」、根元はまつげ全体をカールできる「ワイドカールブラシ」という「ダブルブラシ設計」がポイント。ブラシを使い分けることで、好みのカールを繊細に表現できそうです。素材は、目元の安全性に配慮された温感シリコン。タテ15.5cm × ヨコ2cmとコンパクトで、持ち運びにも向いています。

スタイリングの幅が広がるヒートブラシ

【3COINS】「ヒートヘアブラシ／and us」\3,850（税込）

アイロンやコテなどの道具を使い分ける手間が省けそうなホットタイプのヘアブラシは、朝の時短にピッタリ。ストレートヘアを整えるのはもちろん、根元に立体感を出したり、流行のレイヤーカットに自然な動きをつけたりとマルチに使える優秀アイテムです。誤操作防止機能と自動電源OFF機能が搭載されているため、安心して使えるのも嬉しいポイント。

全身使える軽量ローラー

【3COINS】「EMS美顔ローラー／and us」\3,300（税込）

筋肉に刺激を伝えるEMS機能が搭載されている、美容家電としてはリーズナブルな新商品。顔・お腹周り・腕・脚など全身に使えるため、多機能型を安価で試してみたい人にオススメです。片手で操作できるコンパクトなサイズ感に加え、本体の重さは約143gと軽量。収納用スタンドと充電用のUSBケーブル（Type-C）も、付属しています。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S