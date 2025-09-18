ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceのリーダー・段原瑠々（24）が17日、自身のインスタグラムのストーリーズで、フリーアナウンサー・加藤綾子の“そっくりさん”で知られるぽっちゃり女性芸人・餅田コシヒカリに感謝のメッセージを送った。



【写真】アモ～！初参戦 表情がトロけてる

グループはこの日、東京・Zepp DiverCityで秋ツアー「Queen of Hearts」をスタートした。餅田は初日公演に参戦。自身のX（旧ツイッター）で「初Juice=Juice現場ですた 骨抜きアモ～～～ 途中立てなくなるかと思ったアモ～ 今月ライブ行き過ぎアモ～ FC会員生活、最高アモ～」とメロメロな感想をつづっていた。



インスタのストーリーズにも段原のグッズを手に、ペンライトをメンバーカラーのオレンジにした画像を掲載し「私の人生ハロプロに捧げます」とコメント。この投稿が段原にも届いたようで、ストーリーズで「うれしいです ありがとうございます!!またお待ちしてます アモ」と“返信”していた。



それぞれのコメントに出てくる「アモ」は、Juice=Juiceが10月8日に発売する新曲「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」が由来。ノリノリのラテン系楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」を気に入ってしまった後輩グループ・OCHA NORMAの米村姫良々（21）、窪田七海（21）、斉藤円香（23）らが「隙あらばアモーレ＝隙アモ」というワードを編み出し、すっかりファンにも浸透した形だ。



同曲は9月1日にミュージックビデオ（MV）が公開され、18日午後7時の時点で102万回再生となっている。



（よろず～ニュース編集部）