ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、有楽製菓（東京都小平市）の人気菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションした「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を展開中。「ミスドネットオーダー」での予約注文限定ドーナツとして「衝撃！？焼きチョコブラックサンダーキャット」を新たに発売。9月18日から予約受付を開始しています。

5つのトッピングを使用

両社のコラボは、2024年9月に初めて実施。今年は「ブラックサンダーチョコレート」をはじめ、全4品が期間限定で発売中。「『ポン・デ・チョコデビル』のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！」というストーリーを表現した見た目も楽しめる商品がラインアップされています。

新たに登場する「衝撃！？焼きチョコブラックサンダーキャット」は、ミスタードーナツの55周年を記念して、“猫耳”が特徴的な猫の形に成型したサクサクのオールドファッション生地に5つのトッピングを使用したドーナツ。トッピングは、ゴールデントッピング、ビスケット、ザクザク食感がアップしたココアクッキー、チョコクランチ、ココナツの5つです。

キャラクター説明は「むかし、ポン・デ・チョコデビルにイナズマを落とされたショックで、人見知りになっちゃったにゃんこ。とてもはずかしがりやだから、ふだんはかくれているよ。でも、ふしぎな『ネットオーダー☆ハロウィーン』の魔法をとなえると、こっそり顔を出してキミのもとにやってくるかも！？」です。価格は324円（税込み）。

同商品はテイクアウト専用。「ミスドネットオーダー」で、受取前日までの予約注文限定で購入できます（受け取り当日の注文は不可）。商品の受け渡しは10月1日から同月31日で、数量限定のため、なくなり次第終了予定です。「ミスドネットオーダー」実施店（一部ショップ除く）で販売されます。