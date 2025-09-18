「ヤクルト５−０巨人」（１８日、神宮球場）

巨人・阿部監督が先発の２年目左腕・森田に苦言を呈した。

初回に先制点を奪われると、二回には山田にソロを被弾。三回は１死から村上に与えた四球を起点に２死一、二塁とされ、自らの暴投で一気に二走・並木の本塁生還を許し、なお２死三塁で中村にも中前適時打を打たれて３回６安打４失点でＫＯとなった。

試合後、阿部監督は序盤の失点が大きかったかと問われると「そうだね」。森田の投球については「全体的にボールが高かった」としたが、「サインが見えないらしいから。ピッチコムやらしてほしいくらいだよ。あれじゃあキャッチャーが何人いても死人が出るよ」と苦言を呈した。

二回にはサイン違いか、捕手の岸田が１４６キロを捕球できずに投球が体を直撃し、本塁付近で痛みをこらえてもん絶する場面があった。

投手が先制を許す試合が続いているが、阿部監督は「やっぱ先発ピッチャーがね、厳しい状況だから。それ覚悟でいくしかないんで。何とか打って返すしかない」と話した。