阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）が18日、大阪・弁天町で行われたスカイAの人気番組「虎ヲタ」の公開収録にゲスト参加した。

「岡田顧問の2025虎通信簿」と題したコーナーでひと足早く選手の評価を披露。「5段階評価で5は出さない。伸びるところがなくなってしまうから」と最高評価を「4・5」とした岡田顧問は6選手の名前を挙げた。

▼坂本 「チーム防御率が示す通り、今年はバッテリーがはまった。坂本のサインに投手はほとんど首を振らない。投手と捕手の考えが通じ合っていた」

▼佐藤輝「やっと野球が分かってきた感じかな。信用はまだしてないけど、構えも低くなって、どっしり感も出てきた」

▼才木、村上「2本柱が軸になって、ローテがしっかり回った。特に村上はキャンプから球が走っていた。才木もあまり援護がない中、勝ちを重ねたんちゃうか」

▼石井、及川「来年、抑えは石井になるんちゃうかな。及川も岩貞や島本の力が落ちたところをカバーしたのが大きかった」

岡田顧問は評価「4」に近本、中野、熊谷、大竹、岩崎に加え、出場機会が減った梅野も「くさらず良くやった選手」とこのランクに入れた。

一方で森下、大山には「もっと数字がほしい」と辛めの「3・5」評価とした。