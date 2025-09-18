堀未央奈、姉のように頼りにしている女性芸人とは？「めちゃめちゃ気も合うし…」

9月17日深夜放送のテレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』に、堀未央奈が出演。“頭が上がらない”という女性お笑い芸人について語った。

今回の放送では、“実名告白ジェンガ”と題し、出演者が引いたジェンガの裏に書かれたお題に対する答えを赤裸々に回答するという企画が行われた。

この中で、“頭が上がらない芸能人”を実名で語ることになった堀は、プライベートでも親交が深いというぼる塾・田辺智加の名前を挙げた。

続けて、「2人でよくご飯に行くんですけど、ご飯に行った時の話が本当にためになるというか」「めちゃめちゃ気も合うし、私がその時言ってほしかった言葉とかをサラッと言ってくださるんですよ。なんか本当、お姉ちゃんみたいな存在で」とコメント。

さらに、田辺には相談もするといい、「頭上がらないです。田辺さんは」「着いていきたいなっていう。ギャルマインドも持っているので」「姐さんに着いていきたいっていう意味で、田辺さんはちょっと、私も守りたい存在ですね」と明かしていた。