¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¤µ¤ó¤Ï9·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿³Ê¹¥¤¤¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£°æ²ÆÎøÉ×ÉØ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î¥Ä¡¼¥·¥çÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ê¤Î¤Ã¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÊÉ×ÉØ¡ª¡ª¡×¡ÖÉ×ÉØ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÊÉ×ÉØ¡ª¡ª¡×Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖPRADA¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤ÈºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå¤Ë¤Æ¡¡PRADA POP-UP¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÂô»³¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢Á´¿È¤ò¹õ¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¡£3ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×Æ±Æü¤ÎÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¤¬9/19¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£É×ÉØ¤ÇË¬¤ì¡¢¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤ºÇ¶¯É×ÉØ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
