「綺麗なおみ足」山田優、超ミニ丈から圧巻の美脚披露「足の長さと綺麗さは、増してますね！」「スタイル良くて」
モデルで俳優の山田優さんは9月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスから、美しい脚が露出した姿を披露しました。
【動画】山田優、ブラックコーデで美脚披露
コメントでは「ウットリ」「優ちゃん肌綺麗 美白ですね」「足の長さと綺麗さは、増してますね！」「美脚美人」「綺麗なおみ足」「スタイル良くていつまでも可愛い」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「美脚美人」山田さんは「本日もお疲れさまでした 明日は天気の急変に気をつけてお過ごしください！」とつづり、1本の動画を投稿。黒で統一されたコーディネートを身にまとっており、短い丈のボトムスからは細く長い脚があらわになっています。サングラスも似合っていて格好いいです。
「Hawaiiの思い出」16日にも「Hawaiiの思い出」とつづり、圧巻の美脚を披露していた山田さん。スタイルの良さも際立っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
