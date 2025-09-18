清楚でゆるふわガーリー♡ ほどよい甘さが今っぽな「白バルーンスカート」着回しコーデ4選
みんなの視線を集めるとびきりガーリーなお洋服を着たいコ、集合！今回は、中川紅葉とともにトレンド感のある「白バルーンスカート」の着回しコーデをご紹介します。光沢感のあるサテン生地が清楚感を演出してくれるから、どんなトップスとも相性抜群なんです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
白バルーンスカート
光沢感のあるサテン生地がおかわ。これ1枚でトレンド感のある、ほどよい甘さをプラスできるのが、優秀ポイント。
Cordinate ホワイトが目を引く華やかガーリーコーデ
上下を白のフリルで統一して、目を引くガーリーな印象に。バッグとソックスに黒を取り入れれば全体が引き締まる♡
Cordinate ロマンティックな甘々コーデ
ピンクフリルシャツを白バルーンスカートにあわせれば、清楚感を残しつつも甘さがたっぷり感じられる。ブレスレットやイヤリングもつけて、全身輝くわたしへ♡
Cordinate 気分上がるオトナなフェミニンコーデ
背中を大胆に肌見せした黒のリボントップスと、足元にはパンプスをあわせてオトナな印象に。トップスやバッグにピンクを取り入れて甘さもとことん追求♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来