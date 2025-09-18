清楚でゆるふわガーリー♡ ほどよい甘さが今っぽな「白バルーンスカート」着回しコーデ4選

みんなの視線を集めるとびきりガーリーなお洋服を着たいコ、集合！今回は、中川紅葉とともにトレンド感のある「白バルーンスカート」の着回しコーデをご紹介します。光沢感のあるサテン生地が清楚感を演出してくれるから、どんなトップスとも相性抜群なんです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ 白バルーンスカート 光沢感のあるサテン生地がおかわ。これ1枚でトレンド感のある、ほどよい甘さをプラスできるのが、優秀ポイント。 1,499円／GRL

Cordinate ホワイトが目を引く華やかガーリーコーデ 上下を白のフリルで統一して、目を引くガーリーな印象に。バッグとソックスに黒を取り入れれば全体が引き締まる♡ 白バルーンスカートは着回し。ジップリボントップス 16,280円／lilLilly（lilLilly TOKYO）シュシュ 1,870円／GOLDY バッグ 8,998円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）ビーズキーホルダー 550円／WEGO スーツケース（ミニトランク付き）19,800円／LUNALUX（シフレ）ソックス／スタイリスト私物

Cordinate ロマンティックな甘々コーデ ピンクフリルシャツを白バルーンスカートにあわせれば、清楚感を残しつつも甘さがたっぷり感じられる。ブレスレットやイヤリングもつけて、全身輝くわたしへ♡ 白バルーンスカートは着回し。フリルシャツ 8,690円／dazzlin イヤリング 2,640円／アネモネ（サンポークリエイト）ブレスレット 2,530円／GOLDY バッグ 3,299円／WEGO ソックス 1,089円／チュチュアンナ ローファー 10,890円／RANDA

Cordinate 韓国っぽカジュアルコーデ ロゴTシャツをあわせた甘口と辛口のMIXスタイル。スニーカーを履いてスポーティーさもプラスされた韓国っぽコーデに♡ 白バルーンスカートは着回し。BIG Tシャツ 7,700円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ネックレス 330円／WEGO ブレスレット 660円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 14,410円／ALKI ALKA（HANA KOREA）スニーカー 13,200円／プーマ ソックス／スタイリスト私物

Cordinate 気分上がるオトナなフェミニンコーデ 背中を大胆に肌見せした黒のリボントップスと、足元にはパンプスをあわせてオトナな印象に。トップスやバッグにピンクを取り入れて甘さもとことん追求♡ 白バルーンスカートは着回し。3WAY リボントップス 12,980円／RANDA バッグ 3,299円／WEGO ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ パンプス 8,910円／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来