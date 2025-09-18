「あんぱん」脚本家、鈴木奈穂子アナの“朝ドラ受け”が「楽しみで早起きに」

朝ドラ「あんぱん」の脚本を務めた中園ミホ氏（66歳）が、9月18日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。「あさイチ」の朝ドラ受けで見せる鈴木奈穂子アナについて「すごく表現が正直」なため、いつも楽しみにしていたと語った。



朝ドラ「あんぱん」の脚本を務めた中園ミホ氏に、「あさイチ」レギュラーの鈴木奈穂子アナがインタビューを実施。中園氏は「あさイチ」の朝ドラ受けが「めちゃめちゃ楽しみで。朝ドラ受けのない朝ドラは朝ドラじゃない。1番うれしいのは、たまに拍手をしてくださることがあったんですよ。私も嬉しくて自分も拍手しちゃうくらい楽しみにしていました」と熱弁する。



そして中園氏は「鈴木さんはすごく表現が正直で、あ、この回はお好きだったんだな、とこの回はイマイチだったんだなって、すごく顔に出ていらっしゃるので。それを拝見するのもとても楽しみで早起きになりました。朝ドラ受けファンです」と語った。