朝ドラ「あんぱん」の脚本を務めた中園ミホ氏（66歳）が、9月18日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。北村匠海の演じる“柳井嵩”を見て、本当のやなせたかしは「ああいう感じだったんじゃないかな」と思っていると語った。



朝ドラ「あんぱん」の脚本を務めた中園ミホ氏に、「あさイチ」の鈴木奈穂子アナがインタビューを実施。中園氏自身も親交のあった、やなせたかしをモデルとした柳井嵩を演じた北村匠海について、中園氏は「（やなせさんは）明るくて優しい方。でもね、北村さんが思春期からずっと演じてくださっていますよね、自分の肉体を使って。あの“嵩”は本当にああいう人なんじゃないかって今は思って見てるんです」と話す。



中園氏はやなせたかしが残した本を読むとただ朗らかな人ではなかったと感じると話し、「きっと家族とか、近しい人には今の北村さんみたいなああいう感じだったんじゃないかな」と語った。