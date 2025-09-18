「あんぱん」脚本家、今田美桜には「本当に頭が下がる。尊敬しました」

朝ドラ「あんぱん」の脚本を務めた中園ミホ氏（66歳）が、9月18日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。今田美桜について「本当に頭が下がる。尊敬しました」と語った。



朝ドラ「あんぱん」の脚本を務めた中園ミホ氏に、「あさイチ」の鈴木奈穂子アナがインタビューを実施。主人公・のぶを演じた今田美桜について「本当に、今田美桜さん、つらかったと思う。この今の時代に、私も書いていて苦しくなったんですけれど」と、戦争の時代を描いたことで、演じる今田にとって大変だったのではないかと思いやる。



中園氏は、1番つらかったのは、細田佳央太演じる豪の死を描いたところで、妹役の河合優実から「そんなの嘘っぱちや！」と叫ばれてしまう今田を見て、「つらい思いさせたな。今田さん、よく演じてるな、と。今見るとヒール（悪役）ですよね。よく頑張っていたなって。本当に頭が下がる。尊敬しました」と賞賛した。